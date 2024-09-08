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Сегодня, 10:25

GTA 6 не выйдет до конца 2025 года — релиз отложили до 2026 года

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Фото wallpapercg.com/gta-6-wallpapers
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Самая ожидаемая игра ближайшего будущего не выйдет в ранее обозначенные сроки говорит инсайдер Rockstar.

Изначально GTA 6 должна была выйти во второй половине 2025 года, но разработчики решили отложить релиз до 2026 года.

По словам инсайдера, в Rockstar уже определились с новой датой релиза — GTA 6 должна теперь выйти либо в начале, либо в середине 2026 года.

Релиз на ПК запланирован примерно на 12-18 месяцев после запуска игры на консолях. Так что «неконсольщикам» придется подождать и вовсе до 2027 года. Инсайдер добавил, что информация про перенос игры была получена от нескольких разработчиков из двух студий.

Источник: Социальная сеть X

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