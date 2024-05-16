GTA 6 выйдет осенью 2025 года — это подтвердил издатель игры

Издательство Take-Two Interactive подтвердило, что GTA 6 выйдет осенью 2025 года. Об этом стало известно из квартального отчета издательства инвесторам. Ранее ходили слухи, сообщавшие, что GTA 6 могут перенести.

«Мы очень уверены, что выпустим [Grand Theft Auto 6] осенью 2025 года», — заявил IGN генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, когда его спросили, обеспокоен ли он тем, что GTA 6 может быть отложена.

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 побил рекорды просмотров на YouTube, когда был выпущен в декабре 2023 года. Последняя игра в серии GTA 5 тоже была выпущена осенью, а именно 17 сентября 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360.