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29 марта, 13:20

Демоверсия Stellar Blade с сексуальной героиней вышла на PS5 — игра официально недоступна в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
Stellar Blade.
Фото Shift Up
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Нашумевшая Stellar Blade наконец-то получила открытую демоверсию для владельцев консоли PlayStation 5.

Фото Shift Up

Доступ к демонстрационной версии игры появится в 17.00 по мск. Игру уже успели похвалить не только за откровенные наряды и красивую героиню, но и за интересный пост-апокалиптический сюжет и разнообразный геймплей.

Игра официально не распространяется в России. Чтобы поиграть в нее, придется создать иностранный аккаунт. Чаще всего игроки создают профили через Турцию.

Stellar Blade. Новый уровень реализма: откровенный костюм из Stellar Blade усложнит игру

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PS5.

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