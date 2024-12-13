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Сегодня, 13:10

Депутат Горелкин: никто не собирается запрещать Steam

Евгения Воскресенская
Фото из соцсетей Антона Горелкина, Telegram
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Похоже, блокировка Steam все-таки отменяется. Антон Горелкин, заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, выпустил пост в своем телеграм-канале, где опроверг недавние новости. По его словам, в руки журналистов попали черновые наброски внесенного в Госдуму законопроекта.

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Актуальная версия документа не подразумевает обязательной интеграции сервисов вроде Steam с «Госуслугами» — на выбор предлагаются три варианта, один из которых (идентификация по мобильному телефону) и так поддерживается тем же Steam.

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