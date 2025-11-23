Для Palworld выйдет обновление с кроссовером и шутером Ultrakill уже 17 декабря

Об этом стало известно после выхода трейлера от разработчиков игры из Pocketpair — оно получило название Home Sweet Home.

Для геймеров станут доступны модели роботов V1 и V2, что будут играбельными и помогут в грядущих сражениях. В рамках коллаборации с Ultrakill откроется возможность использовать оружие из любимого шутера — также появится механика кастомизации баз, что показано в видеоролике.

Релизная версия Palworld увидит свет в 2026 году — сейчас проект находится на стадии раннего доступа и с 2024 регулярно получает обновления и внутриигровой контент. Трейлер грядущего дополнения можно посмотреть ниже.