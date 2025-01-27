Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 20:25

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел новый патч на 13 гигабайт

Евгения Воскресенская
Фото GSC
Telegram Дзен

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел первый в этом году патч. Разработчики ориентировались на отзывы в Steam и старались разобраться с самыми важными для пользователей вопросами.

Патч 1.1.4 должен решить проблемы с производительностью и компиляцией шейдеров, а также исправить утечки памяти, потерю сохранений и вылеты.

Metro Exodus. Главный конкурент S.T.A.L.K.E.R. 2 уже в разработке

«Пожалуйста, продолжайте делиться своими мыслями, ведь это поможет нам сделать Зону еще лучше», — сообщили в GSC. Также студия пообещала в скором времени выпустить еще одно крупное обновление.

Читайте также
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя