Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел новый патч на 13 гигабайт

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел первый в этом году патч. Разработчики ориентировались на отзывы в Steam и старались разобраться с самыми важными для пользователей вопросами.

Патч 1.1.4 должен решить проблемы с производительностью и компиляцией шейдеров, а также исправить утечки памяти, потерю сохранений и вылеты.

«Пожалуйста, продолжайте делиться своими мыслями, ведь это поможет нам сделать Зону еще лучше», — сообщили в GSC. Также студия пообещала в скором времени выпустить еще одно крупное обновление.