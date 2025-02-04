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Для высоких настроек Kingdom Come: Deliverance 2 хватит даже RTX 3060 Ti

Евгения Воскресенская
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Kingdom Come: Deliverance 2 прошла тесты на ПК и показала впечатляющие результаты. Оказалось, что вторая часть хорошо оптимизирована — даже владельцы видеокарты RTX 3060 Ti смогут насладиться игрой на «высоких» и «ультра» настройках графики.

Тестировавший средневековую RPG обозреватель пишет, что во втором случае RTX 3060 Ti в среднем выдает 62 FPS — случаются и просадки до 39 FPS. Впрочем, Kingdom Come: Deliverance 2 не настолько динамичная RPG, чтобы это навредило игровому процессу, отметил журналист.

Kingdom Come: Deliverance 2. Лучшая RPG года? Появились первые оценки Kingdom Come: Deliverance 2

Обозреватель назвал «высокие» настройки оптимальным выбором, если хочется поймать баланс между графикой и производительностью. Также оказалось, что с помощью FSR и DLSS можно увеличить среднюю частоту кадров на 25-40%.

Источник: PC Gamer
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