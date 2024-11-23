Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 14:16

Доделывать пришлось фанатам: моды убрали зависания из S.T.A.L.K.E.R. 2

Евгения Воскресенская
Фото GSC
Telegram Дзен

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидаемо начали появляться первые модификации, помогающие убрать подтормаживания в игре. Хорошие отзывы получил мод под названием Optimized Tweaks S.2.

Для его установки необходимо открыть Stalker2 — Content — Paks и распаковать файл в папку mods. Если такой папки нет, ее нужно создать. Создатель мода советует добавить параметр -dx12 в ярлык или в настройки запуска Steam, чтобы открыть игру в режиме DirectX 12.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Первые моды для S.T.A.L.K.E.R. 2 упростили прохождение игры

Тем, кто использует вертикальную синхронизацию, следует включить ее не в самой игре, а в настройках видеокарты. Наконец, игрокам, не использующим Vsync, лучше сначала отключить ограничение частоты кадров в игре, а затем ограничить FPS в приложениях AMD, NVIDIA или RivaTuner.

Источник: DTF

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя