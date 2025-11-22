Видео
Сегодня, 22:35

Доход Sony с эксклюзивов превысил 1,5 миллиарда долларов. Но кажется пик уже пройден

Алексей Буланов
Spider-Man 2.
Фото PlayStation

Стратегия Sony по выпуску своих эксклюзивов на ПК оказалась крайне прибыльной — совокупная выручка в Steam перевалила за 1,5 миллиарда долларов. Из этой суммы около 350 миллионов ушло в карман Valve в качестве комиссии платформы.

Лидерами продаж являются шутер Helldivers 2 (12.7 млн копий) и порты знаменитых консольных хитов: Horizon Zero Dawn, God of War и Days Gone.

Однако аналитики обращают внимание на тревожную тенденцию. Аудитория, годами ждавшая выхода игр PlayStation на компьютер, в основном удовлетворена. В результате новые релизы, такие как God of War Ragnarok и Spider-Man 2, показывают значительно более низкие стартовые продажи по сравнению с первыми портированными тайтлами.

