Дорогие издания окупятся? Разработчики Escape From Tarkov будут платить игрокам

Battlestate Games решила поощрять игроков внутриигровой валютой за то, что те находят читеров в Escape From Tarkov.

Escape From Tarkov. Фото Battlestate Games

Награду за выявление мошенников осведомители будут получать после его блокировки вместе с сообщением об успешном отчете.

Escape From Tarkov. Фото Battlestate Games

Денежные компенсации за несколько удачных «репортов» суммируются, однако про их размер разработчики пока ничего не рассказали.

Escape from Tarkov — онлайн-шутер с упором на тактику и RPG-элементы. С 2017 года проект находится в состоянии «закрытого бета-тестирования» и неизвестно, выйдет ли когда-нибудь в открытый релиз. Купить себе доступ, однако, можно на официальном сайте игры. Стоимость ключа — 1800 рублей.