Первый геймплей Dragon Age: The Veilguard не порадовал игроков

Electronic Arts показала первый геймплей новой Dragon Age: The Veilguard, который не очень порадовал фанатов серии.

Теперь игра более энергичная в плане боев и более линейная в плане сюжета — BioWare решила сделать упор на качестве миссий и второстепенных квестов, а не на их количестве. Стратегической частью боевой системы останутся уникальные способности семи играбельных компаньонов, которые могут погибнуть при неправильных поступках игрока.

Игрокам очень не понравилась излишняя мультяшность игры — многие сравнивают Dragon Age: The Veilguard с Fortnite и League of Legends.