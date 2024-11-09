Dragon Age: The Veilguard продалась в 10 раз хуже, чем ожидалось? Новый слух указывает на это

Появились слухи о том, что Dragon Age: The Veilguard продалась примерно в десять раз хуже, чем ожидали разработчики. Если верить блогеру ENDYMIONtv, то разработчикам удалось продать всего-то около полумиллиона копий — в половину меньше, чем у считающейся неудачной Star Wars Outlaws.

Между тем, чтобы выйти в плюс, игру должны купить 4-5 миллиона человек. Говоря честно, поверить в такие низкие цифры продаж трудно — только в Steam пиковый онлайн The Veilguard составил почти 90 тысяч игроков. При этом значительную часть аудитории должны составлять пользователи консолей.