EA Sports анонсировали новую часть симулятора по «Формуле-1»

Компания Electronic Arts официально анонсировала новую часть гоночного симулятора по «Формуле-1».

Сообщается, что EA Sports F1 25 будет представлена в двух изданиях: Standard Edition и Iconic Edition. Лицом обложки Iconic Edition стал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.

По словам разработчиков, в игре будут представлены более реалистичные трассы и их окружение, а также будет обновлен ряд режимов, среди которых «Моя команда» и «Формула победы», последняя из которых представляет собой сюжетную кампанию.

Релиз состоится 30 мая на ПК в Steam и Epic Games, а также на консолях PS5 и Xbox Series. Пользователи, оформившие предзаказ Iconic Edition, получат доступ к игре на три дня раньше.