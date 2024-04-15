Экс-глава Blizzard заявил, что игры стоят слишком дешево — геймеры в ярости

Майк Ибарра, бывший глава студии Blizzard, поделился в своих соцсетях размышлениями о ценах на игры. Он заметил, что хотя 70 долларов — это немало, после прохождения особенно хороших игр вроде Baldur's Gate 3, Elden Ring или Red Dead Redemption 2 ему хочется оставить разработчикам еще 10-20 долларов «чаевых», и было бы неплохо, если бы такая возможность появилась на самом деле.

Увы, аудитория восприняла идею в штыки. Ибарре припомнили все неудачи Blizzard, в том числе и связанные с монетизацией. Кроме того, комментаторы с иронией заметили, что это называется DLC, и уличили в том, что дополнительная прибыль пойдет акционерам, а не самим разработчикам.