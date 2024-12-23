Легендарный статус для Dark and Darker стал временно бесплатным в Epic Games Store

В Epic Games Store открылась очередная игра из новогодней раздачи. Точнее, апгрейд для бесплатной игры — речь идет о «Легендарном статусе» для «фентезийного Escape from Tarkov» Dark and Darker.

Обладатели этого апгрейда могут играть в игру полноценно: заходить в высокоуровневые подземелья, создавать до восьми персонажей вместо единственного и получать больше опыта. «Легендарный статус» доступен и в России — как обычно, получить его можно будет ровно на сутки, до 19:00 следующего дня.