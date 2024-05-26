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Сегодня, 17:10

«Это будет лучший экшен 2024 года» — разработчики Space Marine 2 в восторге от своей собственной игры

Владислав Шалганов
Корреспондент
Warhammer 40K: Space Marine 2.
Фото Saber Interactive
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Один из разработчиков Warhammer 40,000: Space Marine 2 поделился восторженными отзывами об игре.

Warhammer 40K: Space Marine 2.
Фото Saber Interactive

Главный творческий директор Saber Interactive Тим Уиллитс заверил геймеров, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 будет лучшим экшеном 2024 года:

«Я работал над рядом величайших экшенов и могу заявить, что Space Marine 2 просто потрясающая. Концентрация событий в Space Marine 2 настолько захватывающая и интуитивная, что вы по-настоящему прочувствуете, каково это — быть морским пехотинцем. Это будет лучший экшен 2024 года», — заявил Уиллитс.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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