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Сегодня, 18:30

«Это не ошибка» — интервью авторов Escape from Tarkov привело фанатов в ярость

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Battlestate Games
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Аудитория Escape from Tarkov осталась жутко недовольна анонсом издания The Unheard Edition за 11 тысяч рублей — в нем появится PvE-режим с сохранением прогресса, который не достанется обладателям «максимального» издания Edge of Darkness, хотя изначально им обещали весь возможный контент для игры.

Однако новое интервью и вовсе привело геймеров в ярость. Стоит заметить, что речь идет о черновой версии интервью, которая «утекла» в сеть — коммьюнити-менеджер BSG подтвердил, что оно настоящее, но не финальное, и в нем отсутствует важный контекст.

Илья Мэддисон. Илья Мэддисон высмеял фанатов Escape from Tarkov, готовых тратить на игру 11 тысяч рублей

Так или иначе в интервью разработчики подтвердили, что новое издание игры — это никакая не «ошибка». Никто не заставляет ничего покупать. Разумеется, это не добавило студии очков популярности: в комментариях начали бросаться такими эпитетами, как «мошенники» и «сектанты».

Кроме того, многих беспокоит планируемая функция «призыва» других игроков на сервер — существует мнение, что это окончательно сломает Escape from Tarkov. Подытоживая, в коммьюнити царят весьма упаднические настроения. Некоторые даже пишут про «похороны вместо релиза».

Вскоре после появления интервью Никита Буянов, глава BSG, обратился к игрокам и в очередной раз указал на то, что не считает PvE-режим DLC, а предоставить его всем обладателям Edge of Darkness попросту невозможно технически: сервера не выдержат нагрузки. Впрочем, на релизе игроки все-таки его получат — когда сетевая инфраструктура сможет это выдержать.

Источник: DTF
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