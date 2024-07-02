Это вам не Skyrim — ветераны Bethesda собрали деньги на RPG в духе старых TES

The Wayward Realms — амбициозная ролевая игра от Джулиана ЛаФея и Теда Петерсона, «отцов» серии The Elder Scrolls. Проще всего ее описать как TES 2: Daggerfall (процедурная генерация, гигантский мир, множество фракций) на современных технологиях. Создают ее уже несколько лет, и до недавнего времени шло все не очень гладко — студия OnceLost Games не могла найти инвесторов, а ее бывшие сотрудники рассказывали о неэффективности разработки.

Но, похоже, авторы The Wayward Realms все-таки сумели организоваться — сначала выпустили геймплейный трейлер, а затем вышли на Kickstarter, где набрали 700 тысяч долларов. По замыслу ее должно хватить на год разработки, после чего студия начнет искать инвесторов с уже готовой демо-версией.

Разумеется, смогут в нее поиграть и те, кто заплатил на Kickstarter — разработчики обещают, что игрокам в любом случае достанется весомая порция контента.