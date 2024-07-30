Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 30-31 июля

Назван новый секретный код для Hamster Kombat — он будет работать 30-31 июля:

I: . .

C: — . — .

O: — — —

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Последовательность точек и тире, при помощи азбуки Морзе складывающаяся в слово на английском языке. Как правило, оно имеет отношение к миру криптовалют. Правильно введенный шифр приносит игроку миллион монет.

Зачем нужен ежедневный шифр в Hamster Kombat

Сейчас миллион — относительно небольшая сумма для опытных игроков в «Хомяка». Однако лишней она все равно не будет, тем более для новых пользователей. Да и получить ее несложно — достаточно ввести код.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нужно перейти в режим ввода шифра, нажав кнопку «Ежедневное комбо» в главном меню. Фон станет красным, тогда можно вводить шифр:

1. Точка (.) — короткий клик

2. Тире (-) — продолжительный клик (1-2 секунды)

Где узнать ежедневный шифр в Hamster Kombat

Ежедневный шифр появляется на нашем сайте каждый день в 22:00.