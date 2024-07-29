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Сегодня, 22:00

Выяснен секретный шифр в Hamster Kombat на 29-30 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появился новый секретный шифр для Хомяка на 29-30 июля.

A: .
T:
O:
M:
I: . .
C: . — .

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это шифр, состоящий из точек и тире — символов, взятых из азбуки Морзе. За комбинацией этих символов скрывается короткое слово на английском языке.

Зачем нужен секретный шифр в Hamster Kombat

С его помощью можно заполучить миллион монет — не столь большая в рамках игры сумма, однако она поможет новичкам в повышении уровня аккаунта.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

1. Начать следует с кнопки «Ежедневный шифр». Дождитесь, когда экран покраснеет, и введите код в соответствии с правилами:
2. Точка (.) — короткое нажатие.
3. Тире () — длинное нажатие (1-2 секунды).
4. Не забывайте делать небольшие паузы между буквами.

Где узнать секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы не пропустить ежедневные обновления шифра, следите за информацией на нашем сайте. Здесь вы также найдете разгадки для мини-игры с ключами и комбо-карты — они выкладываются каждый день в 22:00 по мск.

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