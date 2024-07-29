Выяснен секретный шифр в Hamster Kombat на 29-30 июля

Сегодня, 22:00
Появился новый секретный шифр для Хомяка на 29-30 июля.
A: . —
T: —
O: — — —
M: — —
I: . .
C: — . — .
Это шифр, состоящий из точек и тире — символов, взятых из азбуки Морзе. За комбинацией этих символов скрывается короткое слово на английском языке.
С его помощью можно заполучить миллион монет — не столь большая в рамках игры сумма, однако она поможет новичкам в повышении уровня аккаунта.
1. Начать следует с кнопки «Ежедневный шифр». Дождитесь, когда экран покраснеет, и введите код в соответствии с правилами:
2. Точка (.) — короткое нажатие.
3. Тире (—) — длинное нажатие (1-2 секунды).
4. Не забывайте делать небольшие паузы между буквами.
Чтобы не пропустить ежедневные обновления шифра, следите за информацией на нашем сайте. Здесь вы также найдете разгадки для мини-игры с ключами и комбо-карты — они выкладываются каждый день в 22:00 по мск.