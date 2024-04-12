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Сегодня, 19:10

Последняя часть Fallout стала бесплатной

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bethesda Softworks
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Fallout 76, последняя на сегодняшний день часть знаменитой франшизы, стала временно бесплатной. Поиграть в постапокалиптическую RPG с упором на мультиплеер и строительство можно будет в течении недели. Пользователям из России для этого придется зарегистрировать аккаунт в другом регионе.

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На релизе Fallout 76 была воспринят игроками неоднозначно — сказалось большое количество багов и непривычно малое по меркам серии количество ролевых элементов. Но со временем баги поправили, а игра наполнилась контентом.

Источник: bethesda.net
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