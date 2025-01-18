Названы самые популярные персонажи в Genshin Impact

Сегодня, 19:20
Авторы Genshin Impact устроили голосование — от игроков требовалось выбрать лучших персонажей в игре. В опросе приняли участие практически полтора миллиона фанатов. Народными любимчиками стали Невиллет и Фурина: первый получил около 72 тысяч голосов, а вторая — около 69 тысяч.
Невиллет — 72 221 голос
Чжун Ли — 54 274 голоса
Странник — 45 457 голосов
Кинич — 45 358 голосов
Каэдэхара Кадзуха — 45 151 голос
Фурина — 69 043 голоса
Арлекино — 62 864 голоса
Сегун Райдэн — 47 237 голосов
Нахида — 41 548 голосов
Навия — 39 632 голоса