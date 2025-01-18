Названы самые популярные персонажи в Genshin Impact

Авторы Genshin Impact устроили голосование — от игроков требовалось выбрать лучших персонажей в игре. В опросе приняли участие практически полтора миллиона фанатов. Народными любимчиками стали Невиллет и Фурина: первый получил около 72 тысяч голосов, а вторая — около 69 тысяч.

Топ-5 мужских персонажей Genshin Impact по версии фанатов

Невиллет — 72 221 голос

Чжун Ли — 54 274 голоса

Странник — 45 457 голосов

Кинич — 45 358 голосов

Каэдэхара Кадзуха — 45 151 голос

Топ-5 женских персонажей Genshin Impact по версии фанатов

Фурина — 69 043 голоса

Арлекино — 62 864 голоса

Сегун Райдэн — 47 237 голосов

Нахида — 41 548 голосов

Навия — 39 632 голоса