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Сегодня, 19:30

Игра в Hamster Kombat может стать работой с заработком в 100 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Фото Соцсети
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На сайтах по поиску работы нашли вакансию «таппера» для Hamster Kombat с зарплатой в 100 тысяч рублей.

Hamster Kombat.
Фото Соцсети

Потенциальному работнику обещают карьерный рост, корпоративный транспорт, бесплатное питание и целых три рабочих телефона. От него же потребуется каждый день тыкать на хомячков и вводить шифры с комбо-карточками.

Выплаты работнику обещают делать два раза в неделю. Впрочем, не исключено, что вакансию создал какой-то шутник-креативщик забавы ради. В самом деле, ну зачем на удаленной работе корпоративный транспорт и бесплатное питание.

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