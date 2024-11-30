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Сегодня, 16:18

Фанаты плакали, но продолжали хвалить: S.T.A.L.K.E.R. 2 получила высокие оценки в Steam

Евгения Воскресенская
Фото GSC
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Откровенно плохая оптимизация и большое количество багов — некоторые из них даже не дают продвинуться по сюжету — не смутили фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра все равно получила очень положительные отзывы в Steam.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фанаты доделали: появился список лучших модов для S.T.A.L.K.E.R. 2

«Да, есть проблемы с оптимизацией, но игра лично меня затягивает. Хочется в нее играть и играть», — можно с уверенностью сказать, что этот отзыв отражает «среднюю температуру по больнице». Фанаты оказались готовы простить многое, лишь бы вернутся в атмосферу старого доброго «Сталкера».

Некоторые как будто даже похвалили игру за техническое несовершенство: «Баги как в старые добрые времена, и это радует».

Источник: Overclockers
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