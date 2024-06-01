FIFA делает новый симулятор футбола — он «будет лучшим»

Международная федерация футбола, более известная как ФИФА, выпустит новую часть знаменитого футбольного симулятора, ранее создававшегося EA — теперь эта серия называется EA Sports FC. В ФИФА заявляют, что новая игра будет, как и все, что они делают — самой лучшей. Разумеется, федерация не будет сама писать код и рисовать модели футболистов — этим займется пока неназванный партнер.

Впрочем, судя по слухам, этим таинственным партнером стала студия 2K Sports, занимающаяся баскетбольной франшизой NBA 2K. Все по тем же слухам в новой FIFA появятся сразу 35 лицензированных лиг и более 800 клубов. Разумеется, даже приблизительная дата выхода игры пока не известна.