Сегодня, 15:40
Геймеры поняли, как заставить S.T.A.L.K.E.R. 2 работать лучше. Благодаря простой правке конфигурационного файла в игре улучшается качество освещения и сглаживания, а оптимизация становится лучше.
Зайдите в папку Users на диске, где установлена Windows, затем откройте папку со своим профилем пользователя. Далее придерживайтесь следующего пути: AppData/Local/Stalker2/Saved/Config/Windows.
Откройте файл Engine.ini, а если его нет, создайте в «Блокноте» (не забудьте указать расширение .ini в названии). Пропишите в этом файле следующие строчки:
[SystemSettings]
r.VolumetricFog.GridPixelSize=5
r.VolumetricFog.GridSizeZ=128
Сохраните файл, выберите «Свойства» и поставьте галочку рядом с надписью «только для чтения».