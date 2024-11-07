Геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 детально раскрыл боевую систему в игре

На сайте IGN опубликовали геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — в трехминутном ролике раскрыли массу интересного. Игрокам показали инвентарь и кастомизацию снаряжения, мрачные локации, перестрелки и особенности оружия.

Из трейлера ясно, что разные виды оружия будут ощущаться и стрелять по-разному. Кроме того, расстояние до противника и его броня станут важными факторами, влияющими на исход сражения. Наконец, для оружия предусмотрены различные модификации, благодаря которым его можно будет настроить под конкретные обстоятельства.

S.T.A.L.K.E.R. 2 пополнит библиотеки PC Game Pass и Xbox Game Pass 20 ноября 2024 года.