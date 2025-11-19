Ghost of Yotei получит новый игровой режим «Новая игра+» 24 ноября 2025

Разработчики из Sony хотят расширить возможность для выбора сложности — режим же поможет пройти все миссии с полученным снаряжением.

При этом поднимается не только уровень сложности, что потребует дополнительных сил и мучений, но и новый контент, например, у торговцев появятся новые комплекты оружия и брони, раскраски, амулеты и многое другое. Снаряжение, что добавят в обновлении будет требовать специальной валюты — «призрачных цветов». Это поможет так же поднять уровни брони и оружия выше оригинальной игры.

Выход Ghost of Yotei состоялся 3 октября 2025 эксклюзивно для PlayStation 5. Разработчики из Sucker Punch продолжат выпускать новый контент и в 2026 году.