Главный конкурент S.T.A.L.K.E.R. 2 уже в разработке

Появились первые подробности о сиквеле серии Metro. Если верить инсайдерам, то новая игра уже находится в разработке — можно даже посмотреть на первое «слитое» изображение.

Действие сиквела будет проходить только в Москве. Главным героем проекта будет не Артем, а другой персонаж. Уровни предполагаются большими, а часть из них мы уже видели в предыдущих частях.

На некоторые из них можно вернуться, но открытого мира не будет — студия «не потянула» его создание и перезапустила разработку в 2022 году. Большая часть команды, которая трудится над игрой — это новые сотрудники, в студии была серьезная текучка кадров.