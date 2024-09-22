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Сегодня, 13:50

God of War Ragnarok теперь можно запустить на слабых ПК

Богдан Виноградов
Корреспондент
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God of War Ragnarok неприятно удивила ПК-игроков своей оптимизацией. Что там говорить, игра попросту наотрез отказывалась запускаться на видеокартах без как минимум 6 гигабайтов видеопамяти. Впрочем, это уже не так — разработчики прислушались к аудитории и выкатили патч, убирающий ограничение.

God of&nbsp;War Ragnarok. God of War Ragnarok взломали и выложили на торренты

Конечно, игроков предупредили, что запускать Ragnarok с 4 и менее гигабайтами все еще не рекомендуется, но теперь это хотя бы не запрещено. Кроме того, в патче поправили некоторые другие проблемы и баги.

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