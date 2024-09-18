Дата выхода GTA 6 не изменилась — это подтвердил издатель

Издатель игры Take-Two подтвердил в своем финансовом отчете, что релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года.

В последнее время ходило много слухов, что, мол, Rockstar не успевает, поэтому планирует перенести релиз с осени 2025 года на начало 2026 года.

Rockstar выпустила первый и пока единственный трейлер GTA 6 в декабре 2023 года и подтвердила, что игра выйдет в течение 2025 года.

В преддверии финансового отчета, в мае 2024 года, Take-Two сузила окно релиза до осени 2025 года, а во время своего последнего отчета в августе компания подтвердила, что релиз никто переносить не собирается.