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Сегодня, 21:15

Дата выхода GTA 6 не изменилась — это подтвердил издатель

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
GTA 6.
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Издатель игры Take-Two подтвердил в своем финансовом отчете, что релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года.

В последнее время ходило много слухов, что, мол, Rockstar не успевает, поэтому планирует перенести релиз с осени 2025 года на начало 2026 года.

Rockstar выпустила первый и пока единственный трейлер GTA 6 в декабре 2023 года и подтвердила, что игра выйдет в течение 2025 года.

В преддверии финансового отчета, в мае 2024 года, Take-Two сузила окно релиза до осени 2025 года, а во время своего последнего отчета в августе компания подтвердила, что релиз никто переносить не собирается.

Источник: insider-gaming.com

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