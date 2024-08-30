Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:55

GTA 6 может навсегда изменить цены на видеоигры

Евгения Воскресенская
Фото Rockstar Games
Telegram Дзен

Ожидается, что GTA 6 изменит тенденцию ценообразования на игры — после нее премиальные проекты буду стоить дороже. Издатели ждут, когда релиз игры развяжет им руки — можно будет последовать примеру Rockstar и повысить цены. Пока что компании опасаются резко негативной реакции от пользователей.

Bully. Легендарная игра от авторов GTA может получить переиздание

Директор издательского отдела студии Larian Майкл Доуз считает, что современные игры должны стоить дороже, поскольку существующие ценовые тенденции не учитывают затраты на их производство.

Сейчас цена на ААА игры стартует от 70 долларов — по некоторым слухам, новая GTA может поднять эту планку чуть ли не вдвое.

Источник: TG-канал Найт-Сити
2
0
Читайте также
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя