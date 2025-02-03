GTA 6 обещает отправить «Ведьмака 3» на пенсию

Ветеран Rockstar Games Майк Йорк раскрыл новые подробности самой ожидаемой игры этого года в интервью YouTube-каналу Kiwi Talkz. Бывший сотрудник считает, что открытый мир в GTA 6 будет устроен гораздо сложнее, чем в проектах вроде «Ведьмака 3».

Йорк отмечает высокий уровень непредсказуемости в будущей игре от Rockstar: «Может произойти множество вещей, о которых вы не задумывались, пока какой-нибудь случайный ребёнок у себя в подвале не попробует это сделать». Также Йорк вспомнил, как сам во время разработки GTA 5 играл в нее по 8-10 часов в день, дабы протестировать ее возможности.