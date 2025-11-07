GTA 6 снова перенесли. В этот раз на 19 ноября 2026 года

Разработчик Rockstar Games официально объявил о переносе сроков выхода долгожданной Grand Theft Auto VI. Это решение, как сообщается, связано со стремлением студии довести проект до идеального состояния и соответствовать высочайшим ожиданиям геймеров. Согласно обновленному плану разработки, релиз игры состоится в четверг, 19 ноября 2026 года. Соответствующее уведомление было распространено через официальные страницы компании в социальных сетях, где оно мгновенно вызвало живой отклик многомиллионного комьюнити. Таким образом, ожидание одного из главных релизов в индустрии развлечений продлится еще более года.