Сайт Rockstar сменил дизайн в честь GTA 6. Фанаты ждут анонсов

Rockstar Games готовит своих фанатов к выходу Grand Theft Auto VI, полностью изменив дизайн главной страницы своего сайта. Центральное место занял постер с протагонистами, а фирменный логотип «VI» приобрёл новый, более строгий вид.

Игровое сообщество активно гадает, не предвещает ли это скорый выход третьего трейлера — например, на церемонии The Game Awards в декабре. Существует и более смелая теория, связывающая возможную дату анонса (8 ноября) с часами на руке Джейсона из предыдущего ролика.

Пока фанаты строят предположения, в нижней части сайта можно увидеть и другие проекты студии, включая GTA V и GTA Online, где в разгаре хэллоуинские мероприятия. Релиз же самой GTA 6 ожидается в середине 2026 года.