GTA 6 заставит чувствовать себя неуютно — раскрыты новые детали игры

Инсайдер, которому посчастливилось поиграть в билд GTA 6, поделился занятными деталями предстоящей игры. Он рассказал о том, как в следующей части будут реализованы физика, поведение NPC, погода и ситуация на дорогах.

Вот несколько ключевых моментов, которые он упомянул:

— полицейские начнут исследовать место преступления, делать фото и измерения, а пострадавших отвезут в больницу или морг;

— даже мусор будет иметь свою физику;

— после крупных аварий дорогами займется бригада ремонтников;

— дороги станут разрушаемыми — на них начнут появляться выбоины;

— разное транспортное средство будет ощущаться по-разному;

— одежда будет пачкаться, потеть, рваться и реагировать на порезы и пули;

— главных героев наделят уникальной анимацией;

— время от времени город будут накрывать реалистичные штормы и ураганы: дорожные знаки начнут раскачиваться, а жители — терять равновесие.

Одним из развлечений в серии GTA всегда была стрельба по NPC — теперь же игрок лишний раз подумает, прежде чем спустить курок. И дело не только в полиции.

NPC будут вести себя совсем как живые люди: испытывать шок, прижимать руки к ранам, спотыкаться, падать на колени, задыхаться и спрашивать о том, за что с ними так поступили. В то же время очевидцы событий смогут снимать вас на камеру телефона и вызывать полицию на место преступления.

Все это звучит многообещающе. Правда, слепо принимать на веру заявления инсайдера не стоит — пока что официальных комментариев от Rockstar Games не поступало.