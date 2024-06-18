GTA 6 заставит игроков забыть об экранах загрузки

GTA 6 поразит игроков своей производительностью и моментальными загрузками.

Главной фишкой шестой части станет моментальный переход между персонажами — даже если Люсия и Джейсон находятся в разных частях Вайс-Сити.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Раньше такая фишка использовалась и в GTA 5, но там игре требовалось какое-то время на то, чтобы подгрузить переходы. В новой же части это время будет сведено к минимуму — отчасти это произойдет благодаря SSD-дискам.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Релиз игры запланирован на осень 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series. Позже игра заглянет и на ПК.