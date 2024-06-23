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Отгадан новый секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 23-24 июня

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
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В Hamster Kombat обновили секретный шифр на 23-24 июня, который подарит игрокам один миллион монет. Секретные шифры, как и комбо-карточки, обновляются в Hamster Kombat каждый день.

Секретный шифр в Hamster Kombat на 23-24 июня:

S . . .
W . — —
A . —
P . — — .

Где вводить секретный шифр в Hamster Kombat

Чтобы перейти в режим азбуки Морзе в Hamster Kombat, необходимо нажать на кнопку «Ежедневный шифр» в самом приложении. Фон за хомяком окрасится в красный цвет — если это произошло, то вы сделали все правильно.

Как вводить шифр в Hamster Kombat

Вам нужно тапать на покрасневшее изображение хомяка, согласно предложенной комбинации. В игре Hamster Kombat «•» (точка) означает быстро нажатие на хомяка. А «—» (тире) — долгое нажатие (2-3 секунды) на хомяка.

Ранее, 23 июня, в Hamster Kombat стал известен набор из трех комбо-карточек.

Hamster Kombat. Комбо карты в Hamster Kombat на 23 и 24 июня 2024 года
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