Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:03

Определены новые комбо-карточки для Hamster Kombat на 17-18 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
Официальный арт Hamster Kombat.
Telegram Дзен

Стали известны новые комбо-карты для Hamster Kombat на 17-18 июня. Чтобы получить 5 миллионов монет, необходимо собрать следующие 3 комбо-карточки:

IT team — раздел PR and Team.
Meme coins — раздел Markets.
Web3 academy launch — раздел Specials.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 17-18 июня.

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat — невероятно популярная игра-кликер, которая позволяет своим игрокам зарабатывать «монеты». Если разработчики выполнят свои обещания, то в будущем эти моменты превратятся в реальные деньги. По крайней мере, в перспективе — пока выводить накопленные монеты нельзя. Тем не менее обещание прибыли привлекло в Hamster Kombat десятки миллионов игроков.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты — это набор из трех карт, комбинация которых объявляется разработчиками. После этого их следует найти в самой игре и открыть/прокачать. Помимо получения ежедневной награды, карты используются для самой игры — они повышают пассивный заработок, который приносит приложение.

Зачем собирать комбо-карточки в Hamster Kombat

Если выполнить описанные условия, то на счет игрока попадут сразу пять миллионов «монет» HMSTR — не самая маленькая сумма для такого простого действия. Кроме того, они могут пригодиться и в дальнейшем.

Где можно найти нужные комбо-карточки

Новая комбинация обновляется каждый день в 15.00 по мск. Сразу после этого информация о них появляется в интернете.

Как прокачать карточки в Hamster Kombat

Следует зайти в приложение и открыть раздел Mine, который обозначается иконкой кирки. После этого нужную карту можно найти в одном из разделов — например, Markets или Legal. Затем остается только расстаться с определенным количеством внутренней валюты, чтобы купить или прокачать одну из карт.

1
0
Читайте также
Эриксен забил гол на Евро-2024 после остановки сердца в 2021 году
Фанаты сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Безумие продолжается — кликер Banana обогнал Counter-Strike 2 в Steam