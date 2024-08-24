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Сегодня, 15:09

В Хомяке обновилось комбо на 24-25 августа 2024 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 24-25 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 24-25 августа.

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Комбо-карты — простой способ прокачать уровень пассивного дохода и заработать пять миллионов монет. Сделать это несложно.

Как собрать комбо-карты в Hamster Kombat

Нажмите на кнопку Mine (обозначена пиктограммой с киркой) или «Комбо» в главном меню приложения. Далее разыщите нужные карточки в одном из разделов (Specials, Legal, Markets, PR&Team, Web 3) и купите их, или же повысьте их уровень, если они у вас уже есть. Готово!

Нужно ли собирать комбо-карты в Hamster Kombat

Листинг изрядно затянулся, но большинство игроков верит, что он все-таки произойдет. А, как известно, доля токенов, которые отправятся пользователям в ходе эйрдропа, будет определяться и через уровень пассивного дохода.

Хомяк. Игроки решили головоломку с ключом в Hamster Kombat 23-24 августа

Поэтому комбо желательно не пропускать — набор карточек обновляется каждый день в 22:00 по московскому времени.

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