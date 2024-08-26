Выложено комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat на 26-27 августа

Показываем, из каких карт состоит комбинация в Hamster Kombat на 26-27 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 26-27 августа.

Data Center Tokyo — раздел PR and Team

NFT Metaverse — раздел Web3

Launching a rocket to Mars — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Пока что все неизменно: разработчики «Хомяка» загадывают набор из 3 карт, а игроки ищут эти карты в приложении, чтобы приобрести их или прокачать на уровень выше. И получают за это приз в 5 000 000 монет.

Кроме того, комбо позволяет поднять уровень пассивного дохода, т.е. количество монет, которое ваш аккаунт приносит в час.

По слухам, листинг не за горами, поэтому уже сейчас стоит поднажать и раскрутить аккаунт еще больше — это повлияет на количество токенов во время аирдропа.

Как собрать комбо в Hamster Kombat

Стоит дождаться 15:00 по мск — именно в это время обновленное комбо начинает появляться. Подбирать комбо самостоятельно не нужно — это долго.

Спустя сутки собрать его уже не получится, ведь старый набор перестанет действовать и 5 000 000 монет ускользнут из рук.

Нужно узнать названия не только самих карт, но и разделов, к которым они относятся: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Бывает, все три карты принадлежат одному разделу и найти их проще простого.

Вооружившись необходимыми знаниями, можно заходить в приложение через мессенджер Telegram. После загрузки стартового окна вы увидите кнопки Mine и «Ежедневное комбо» — любая из них подходит, чтобы открылись разделы с картами. Теперь остается только по очереди отыскать все три карты из комбинации, купить их или прокачать.

Вам могут поставить дополнительное условие: привести рефералов или дополнительно улучшить карточки, не относящиеся к комбинации. Поэтому стоит заранее побеспокоиться о количестве монет на счету. Один из способов быстро получить миллион монет в «Хомяке» — это ежедневный шифр азбуки Морзе.