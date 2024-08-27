Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:12

В Hamster Kombat вышли комбо карточки на 27-28 августа

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Опубликовали свежее комбо в Hamster Kombat на 27-28 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 27-28 августа.

HamsterGram — раздел PR and Team
Tokenomics expert — раздел PR and Team
TON + Hamster Kombat = Success — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Ежедневное комбо — один из способов быстрее раскрутить аккаунт в игре. Кто-то тапает на хомяка до посинения, а кто-то собирает комбинацию из карт, получая 5 000 000 монет каждый день и прокачивая уровень пассивного дохода.

Чем круче ваш аккаунт, там больше шансов получить реальную прибыль во время листинга — по слухам, он уже не за горами.

Всего в комбинации 3 карты, каждая из которых относится к какому-либо разделу: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Их можно найти в приложении — рассказываем, как это сделать, чтобы точно забрать награду.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Подбирать карты из секретной комбинации наугад не придется, ведь их достаточно быстро сливают в Сеть. Конкретной комбинацией можно воспользоваться только раз в сутки — затем придется ждать обновления в 15:00.

Допустим, вы решили активировать комбо в 19:00 — это значит, что в вашем распоряжении ровно 20 часов.

Доступ к Hamster Kombat открывается через Telegram — после рекламы должно высветиться главное меню. Теперь следуйте инструкции: кнопка Mine / «Комбо» > поиск карт по разделам > купить карты или повысить их уровень.

Вы заметите, что покупка или прокачка нужных карт отнюдь не бесплатное удовольствие. Если суммы на счете не хватает, можно попробовать сначала активировать секретный шифр — за него дают 1 000 000 монет.

Хомяк. Решение мини-игры в Hamster Kombat на 27 августа уже распространили
0
Читайте также
Выбор Ящерицы. Колонка Казанского — о самом удивительном тренере в истории АПЛ
Тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал об изменениях в команде
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какой вышла Star Wars Outlaws? Игроки делятся багами