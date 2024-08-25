Комбо-карты для Hamster Kombat на 25-26 августа уже раскрыты

Появилось ежедневное комбо для Hamster Kombat на 25-26 августа

HamsterTube — PR & Team

Legal opinion — Legal

Electric car production — Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Все активные «хомяководы» стремятся прокачать уровень пассивного дохода, чтобы получить побольше токенов, когда листинг и эйрдроп все-таки произойдут. Для этого нужно покупать игровые карточки. Но каждый день объявляются три карты, которые не просто повысят доход, но и принесут сразу 5 миллионов монет.

Как собрать комбо в Hamster Kombat

Перейдите в раздел с картами, нажав Mine (кнопку с киркой) или «Комбо». Затем разыщите в одной из категорий (PR&Team, Legal, Specials, Markets, Web 3) нужные карточки и купите их, или повысьте их уровень, если они уже присутствуют в вашей коллекции. Вуаля — награда уже у вас.

Новые комбо-карты появляются каждый день в 15:00 по московскому времени.