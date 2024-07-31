Делимся ежедневным шифром для «Хомяка» на 31 июля — 1 августа

По традиции выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat. В этот раз на 31 июля — 1 августа он следующий.

V: . . . —

A: . —

U: . . —

L: . — . .

T: —



Секретный шифр в Hamster Kombat — что это такое и для чего он нужен

Все просто: шифр представляет собой комбинацию точек и тире. За этими символами скрывается короткое слово на английском языке. Стоит правильно ввести заветные символы — и вы получите миллион монет, которые сможете потом потратить на игровые карты.

Как правильно ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Опытные хомяководы знают, как сделать это с первой попытки:

Зайти в приложение и тапнуть по кнопке «Ежедневный шифр» в главном меню. Дождаться, когда фон загорится красным. Теперь можно смело вводить символы азбуки Морзе:

— быстрым нажатием вводится точка (.)

— долгим нажатием (1-2 секунды) вводится тире (—)

Не забывайте делать паузы между буквами — это поможет приложению лучше распознать шифр.