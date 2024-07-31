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Делимся ежедневным шифром для «Хомяка» на 31 июля — 1 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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По традиции выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat. В этот раз на 31 июля — 1 августа он следующий.

V: . . .
A: .
U: . .
L: . — . .
T:


Секретный шифр в Hamster Kombat — что это такое и для чего он нужен

Все просто: шифр представляет собой комбинацию точек и тире. За этими символами скрывается короткое слово на английском языке. Стоит правильно ввести заветные символы — и вы получите миллион монет, которые сможете потом потратить на игровые карты.

Хомяк. Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 31 июля — 1 августа

Как правильно ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Опытные хомяководы знают, как сделать это с первой попытки:

Зайти в приложение и тапнуть по кнопке «Ежедневный шифр» в главном меню. Дождаться, когда фон загорится красным. Теперь можно смело вводить символы азбуки Морзе:

— быстрым нажатием вводится точка (.)
— долгим нажатием (1-2 секунды) вводится тире ()

Не забывайте делать паузы между буквами — это поможет приложению лучше распознать шифр.

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