Сегодня, 22:00
По традиции выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat. В этот раз на 31 июля — 1 августа он следующий.
V: . . . —
A: . —
U: . . —
L: . — . .
T: —
Все просто: шифр представляет собой комбинацию точек и тире. За этими символами скрывается короткое слово на английском языке. Стоит правильно ввести заветные символы — и вы получите миллион монет, которые сможете потом потратить на игровые карты.
Опытные хомяководы знают, как сделать это с первой попытки:
Зайти в приложение и тапнуть по кнопке «Ежедневный шифр» в главном меню. Дождаться, когда фон загорится красным. Теперь можно смело вводить символы азбуки Морзе:
— быстрым нажатием вводится точка (.)
— долгим нажатием (1-2 секунды) вводится тире (—)
Не забывайте делать паузы между буквами — это поможет приложению лучше распознать шифр.