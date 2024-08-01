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Сегодня, 22:00

Какой ежедневный шифр для Hamster Kombat на 1-2 августа

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Узнайте ежедневный шифр для «Хомяка» на 1-2 августа:

R: • — •
E: •
L: • — • •
A: • —
Y: — • — —

Рассказываем, что за секретный шифр в «Хомяке»

Это отличный инструмент, с помощью которого можно поднять миллион золотых монет. Принцип достаточно прост: ежедневно разработчики выбирают новое слово на английском языке и с помощью символов азбуки Морзе превращают его в шифр. Введите эти символы в приложении — и заберите куш.

Как не ошибиться при вводе символов в Hamster Kombat

Чтобы все получилось с первого раза, вот подробняа инструкция:

1. Нажмите на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню.
2. Если фон стал красным, можете смело приступать к вводу шифра.
3. Точка (.) вводится с помощью быстрого нажатия.
4. Тире (—) можно получить с помощью продолжительного тапа.
5. Чтобы не сбиться, делайте паузы между отдельными буквами. Правильно введенная буква должна отобразиться у вас на экране.

Где искать ежедневный шифр для Hamster Kombat

Смотрите его на нашем сайте каждый день в 22:00 по мск.

Хомяк. Публикуем комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 августа

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Публикуем комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 августа