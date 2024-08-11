Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 11-12 августа

Декодирован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 11-12 августа

N: — •

O: — — —

N: — •

C: — • — •

E: •

Небольшое английское слово, закодированное при помощи азбуки Морзе — один из способов накопить внутреннюю валюту игры.

Чтобы получить миллион монет, нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Фон кнопки станет красным — и это значит, что код можно вводить.

1. Тире (-) — короткий тап.

2. Точка (-) — длинный тап.

Между отдельными буквами слова нужно делать короткие паузы. Правильно введенные буквы будут появляться перед вами.

Секретный шифр обновляется каждые сутки в 22:00 по московскому времени.