Выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 августа

Сегодня, 22:00
Ежедневный код азбуки Морзе на 19.08 — 20.08 уже доступен.
P = . — — .
L = . — . .
A = . —
Y = — . — —
Новый день — новый шифр азбуки Морзе для «Хомяка»! Набрать код не составит труда, а наградой станет 1 миллион монет. Регистрируйтесь в приложении и в главном меню выбирайте «Ежедневный шифр».
Обратите внимание, поменяло ли цвет поле вокруг хомяка. Вбивать нужно не латинские буквы, а комбинации из точек и тире.
— Короткий тап дает точку (.)
— Долгий тап дает тире (—)
При вводе букв не забывайте делать паузы. Так будет проще не сбиться в процессе. Ежедневный код — это легкий способ пополнять запасы игровой валюты на постоянной основе. Главное, отслеживать обновления — актуальный секретный шифр неизменно появляется в 22:00 по мск.