Назван ежедневный шифр для Hamster Kombat на 5-6 августа

Успейте применить секретный шифр для «Хомяка» на 05.08 — 06.08:

B = — . . .

Y = — . — —

T = —

E = .

S = . . .



В чем особенность секретного шифра в «Хомяке»

Чтобы зашифровать небольшое слово на английском языке, приложение использует широко известный код азбуки Морзе, состоящий из точек и тире.

Что дает секретный код для Hamster Kombat

Правильно введенный код подарит вам миллион внутриигровых монет.

Как правильно ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Ловкость пальцев и никакого мошенничества — от вас потребуются внимательность и быстрота реакции. Следуйте подробной инструкции:

1. Выберите «Ежедневное комбо», фон вокруг хомяка загорится красным.

2. Начинайте вводить по порядку символы азбуки Морзе:

— Точка (.) появится на экране после короткого тапа.

— Тире (—) появится на экране после долгого тапа.

3. Буква, которую вы ввели, высветилась на экране — приступайте к следующей.