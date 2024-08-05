Назван ежедневный шифр для Hamster Kombat на 5-6 августа

Сегодня, 22:01
Успейте применить секретный шифр для «Хомяка» на 05.08 — 06.08:
B = — . . .
Y = — . — —
T = —
E = .
S = . . .
Чтобы зашифровать небольшое слово на английском языке, приложение использует широко известный код азбуки Морзе, состоящий из точек и тире.
Правильно введенный код подарит вам миллион внутриигровых монет.
Ловкость пальцев и никакого мошенничества — от вас потребуются внимательность и быстрота реакции. Следуйте подробной инструкции:
1. Выберите «Ежедневное комбо», фон вокруг хомяка загорится красным.
2. Начинайте вводить по порядку символы азбуки Морзе:
— Точка (.) появится на экране после короткого тапа.
— Тире (—) появится на экране после долгого тапа.
3. Буква, которую вы ввели, высветилась на экране — приступайте к следующей.