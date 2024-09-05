Стал доступен шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 5-6 сентября

Обнаружен ежедневный шифр для Hamster Kombat на 5-6 сентября.

O: — — —

N: — •

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Что такое секретный шифр для Hamster Kombat

Каждый день разработчики дают возможность игрокам получить миллион единиц внутренней валюты. Для этого нужно правильно ввести короткое слово, пользуясь символами азбуки Морзе — точками и тире. Код будет действовать ровно сутки.

Как правильно вводить шифр в Hamster Kombat

Нажмите на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон должен стать красным — это значит, что можно вводить код:

1. Точка (.) — короткое нажатие

2. Тире (-) — нажатие в 1 или 2 секунды

3. Между буквами слова нужно делать небольшие паузы

Если все сделать правильно, то слово будет появляться у вас на экране, а по завершению его набора вы получите миллион монет.