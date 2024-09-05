Стал доступен шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 5-6 сентября

Сегодня, 22:00
Обнаружен ежедневный шифр для Hamster Kombat на 5-6 сентября.
O: — — —
N: — •
C: — • — •
H: • • • •
A: • —
I: • •
N: — •
Каждый день разработчики дают возможность игрокам получить миллион единиц внутренней валюты. Для этого нужно правильно ввести короткое слово, пользуясь символами азбуки Морзе — точками и тире. Код будет действовать ровно сутки.
Нажмите на кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон должен стать красным — это значит, что можно вводить код:
1. Точка (.) — короткое нажатие
2. Тире (-) — нажатие в 1 или 2 секунды
3. Между буквами слова нужно делать небольшие паузы
Если все сделать правильно, то слово будет появляться у вас на экране, а по завершению его набора вы получите миллион монет.