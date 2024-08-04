Опубликован секретный код азбуки Морзе для Hamster Kombat на 4-5 августа

Сегодня, 22:03
Появился секретный шифр для «Хомяка» на 4-5 августа:
S: • • •
I: • •
G: — — •
N: — •
E: •
R: • — •
Авторы Hamster Kombat предоставляют игрокам возможность каждый день получать миллион монет. Для этого нужно войти в режим и ввести комбинацию точек и тире, «букв» азбуки Морзе, которые сложатся в слово на английском.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» — фон приложения должен стать красным. После этого вводите буквы, делая между ними небольшие паузы:
1. Точка (•) — короткое нажатие.
2. Тире (—) — длинное нажатие, 1 или 2 секунды.
Правильно введенные буквы будут появляться на этом же экране.