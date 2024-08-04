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Сегодня, 22:03

Опубликован секретный код азбуки Морзе для Hamster Kombat на 4-5 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
Хомяк.
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Появился секретный шифр для «Хомяка» на 4-5 августа:

S: • • •
I: • •
G: — — •
N: — •
E: •
R: • — •

Что такое ежедневный шифр шифр в Hamster Kombat

Авторы Hamster Kombat предоставляют игрокам возможность каждый день получать миллион монет. Для этого нужно войти в режим и ввести комбинацию точек и тире, «букв» азбуки Морзе, которые сложатся в слово на английском.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» — фон приложения должен стать красным. После этого вводите буквы, делая между ними небольшие паузы:

1. Точка () — короткое нажатие.
2. Тире () — длинное нажатие, 1 или 2 секунды.

Правильно введенные буквы будут появляться на этом же экране.

Хомяк. Опубликовано комбо в «Хамстер Комбате» на 4-5 августа

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